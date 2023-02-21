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Giriş Tarihi: 21.2.2023 13:06

Ağaoğlu’ndan futbol ailesine teşekkür mesajı

DHA
Ağaoğlu’ndan futbol ailesine teşekkür mesajı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geliri depremzedelere bağışlanan Trabzonspor-Basel maçında futbol ailesinin bir araya gelmesiyle ilgili, "Çağırımızı cevapsız bırakmayarak maça gelen federasyon başkanımız başta olmak üzere diğer kulüplerimizin başkan ve yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarım. Yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz” dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, müsabaka ve hatıra bilet satışları dahil toplam 6 milyon 196 bin 547 TL elde edilen Trabzonspor-Basel maçında futbol camiasının depremzedeler için gösterdiği dayanışmayla ilgili teşekkür mesajı yayınladı.

Futbol ailesine seslenen Başkan Ağaoğlu mesajında, "Ülkemizi hüzne boğan deprem felaketi sonrası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığımız ve tüm gelirini AFAD'a bağışladığımız Basel maçına milletçe gösterdiğimiz hassasiyet, birlik ve beraberlik içimizi bir nebze de olsa ısıtmıştır. Olumsuz hava koşullarına rağmen stadyuma gelen, bilet alan, depremzedelerimize aktaracağımız geliri arttırmak için hatıra biletlere ilgi gösteren ülkedeki tüm sporseverlere, çağırımızı cevapsız bırakmayarak maça gelen federasyon başkanımız başta olmak üzere diğer kulüplerimizin başkan ve yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarım. Yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Ağaoğlu’ndan futbol ailesine teşekkür mesajı
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