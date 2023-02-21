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Giriş Tarihi: 21.2.2023 09:21 Son Güncelleme: 21.2.2023 09:34

Depremzede Enes'e hediyesi ulaştı! Türkiye yazılı topa vurmamıştı...

SPOR SERVİSİ
Depremzede Enes’e hediyesi ulaştı! Türkiye yazılı topa vurmamıştı...

Merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere 10 ilde etkili olan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası yaralar sarılmaya devam ederken, tüm Türkiye'de adeta tek yürek oldu. Birçok kulüp yöneticisi, başkan, sporcu ve futbolcu depreme duyarsız kalmadı ve birlik olarak depremzedelere destek verdi. Trabzonspor'da Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde üzerinde 'Türkiye' yazan topa vurmayan Enes Akpınar'a Trabzonspor'un gönderdiği forma ve top hediyesi ulaştı... Çadır kentte kalan 15 yaşındaki Enes'e bordo-mavi forma ve top, F.Bahçe'nin gönderdiği oyun seti ile birlikte verildi.

Deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde üzerine "Türkiye" yazılı topu gördüğünde tekme vurarak oynama yerine topu eline alıp kenara koyan Enes Akpınar adlı çocuğa Trabzonspor'un gönderdiği forma ile birlikte kendisine teslim edildi.

Çadır kentte kalan 15 yaşındaki Enes Akpınar'ın videosunu izleyen Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın talimatı ile gönderilen top, aynı zamanda güreşte yapan Enes Akpınar'a Trabzonspor forması ile birlikte teslim edildi.

Trabzonspor forması ve top ile birlikte, "Futbol bir kardeşlik oyunudur. Özellikle ezeli rakibimiz ama bundan sonra ebedi dostumuz Fenerbahçe'nde armağanı" denilerek deprem bölgesindeki görevliler tarafından bir oyun seti de hediye edildi.

Enes Yıldırım deprem alanın dışında buldukları boşlukta top oynayan arkadaşlarını görüp yanlarına gittiğinde, topun üzerine Türkiye yazdığını görünce vurma yerine alıp kenara koymuştu.

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Depremzede Enes'e hediyesi ulaştı! Türkiye yazılı topa vurmamıştı...
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