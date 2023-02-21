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Giriş Tarihi: 21.2.2023 12:25

Fatih Terim'den Jorge Jesus'a Arda Güler göndermesi! "300 kere..."

Fatih Terim’den Jorge Jesus’a Arda Güler göndermesi! 300 kere...

Galatasaray'ın ve milli takımın eski teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler hakkında fikirlerini söyledi. Deneyimli teknik adam, Arda Güler senin takımında olsaydı ne yapardın sorusunu yanıtladı. İşte Fatih Terim'in flaş sözleri...

Galatasaray'ın ve milli takımın eski teknik direktörü Fatih Terim Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler hakkındaki fikirlerini söyledi.

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Radyo Gol'e Fatih Terim hakkında konuştu. Engin, Fatih Terimle aralarında geçen Fenerbahçeli Arda Güler hakkındaki diyaloğu anlattı.

Sinan Engin, Fatih terime sorduğu 'Arda Güler senin takımında olsaydı ne yapardın?' sorusuna usta teknik direktör 'şimdiye kadar 300 kere oynamıştı' cevabı verdi.

Jorge Jesus bu sezon Arda Güler'e verdiği süre nedeniyle eleştiriliyor. Fenerbahçe taraftarının, üzerine titrediği Arda Güler, süre aldığı zaman gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu bu sezon 17 maçta görev aldı. 17 yaşındaki süper yıldız, 3 gol attı.2 de asist yaptı.

Arda Güler'in sarı lacivertlilerde 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Fatih Terim'den Jorge Jesus'a Arda Güler göndermesi! "300 kere..."
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