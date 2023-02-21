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Giriş Tarihi: 21.2.2023 15:23

Fenerbahçe depremzedeler için maça çıkıyor! Rus ekibi Zenit ile maç oynanacak...

Fenerbahçe depremzedeler için maça çıkıyor! Rus ekibi Zenit ile maç oynanacak...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, merkez üssü Kahraanmaraş olmakla birlikte 10 ilde etkili olan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası Rus takımı Zenit ile yardım maçı düzenleme kararı aldı. İki takım 23 Mart'da karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit ile depremzedelere yardım maçı yapacakFenerbahçe, Rus Ligi ekibi Zenit ile mart ayında gelirinin depremzedelere bağışlanacağı bir dostluk maçı yapacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Zenit Genel Müdürü Alexander Medvedev, "Türkiye'nin en güçlü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacağız. 23 Mart'ta oynanması konusunda anlaşmaya vardık." ifadelerini kullandı.

Rus devi Zenit, Fenerbahçe ile gelirinin depremzedelere bağışlanacağı bir dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

23 MART'TA OYNANACAK
Zenit Genel Müdürü Alexander Medvedev, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en güçlü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacağız. 23 Mart'ta oynanması konusunda anlaşmaya vardık." dedi.

"ORTAK BİR FİKİR"
Medvedev ayrıca, "Bu ortak bir fikirdi. Fenerbahçe, maçtaki tüm gelirlerin depremzedelere bağışlanması için bize bir öneride bulundu ve biz de bunu destekledik. Deprem olmadan önce de zaten Fenerbahçe ile bir dostluk maçı yapma kararı almıştık." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe depremzedeler için maça çıkıyor! Rus ekibi Zenit ile maç oynanacak...
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