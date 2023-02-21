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Giriş Tarihi: 21.2.2023 11:07 Son Güncelleme: 21.2.2023 11:13

Fatih Terim depremi İtalyan basınına anlattı! "Birkaç saat önce kardeşimle konuştum"

Fatih Terim depremi İtalyan basınına anlattı! Birkaç saat önce kardeşimle konuştum

6 Şubat günü yaşanan deprem felaketinin ardından dün akşam iki kez daha deprem meydana geldi. Türkiye'de yaşanan deprem felaketleri Avrupa basınında geniş yer alırken, Fatih Terim İtalyan basınına memleketi Adana'dan da hissedilen deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada, "Bu öğleden sonra iki sarsıntı daha oldu. Ben iyiyim, neyse ki kardeşim de iyi, onunla az önce telefonda görüştüm ve bana iyi olduğunu söyledi." sözlerini dile getirdi.

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin etkisini atlatamadan iki yeni deprem daha yaşadı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 20.04'te meydana gelen depremden üç dakika sonra, 20.07'de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki depremin 16,7 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
Yaşanan depremler çevre illerde de etkili olurken yakınları Adana'da yaşayan Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, deprem felaketi hakkında açıklamalarda bulundu.

İTALYAN BASININA KONUŞTU
Yaşanan deprem felaketi Fatih Terim'in memleketi Adana'da da hissedildi. İtalyan basınından Notizie'ye konuşan Fatih Terim, kendisinin ve kardeşinin iyi olduğunu belirterek, "Bu öğleden sonra iki sarsıntı daha oldu. Ben iyiyim, neyse ki kardeşim de iyi, onunla az önce telefonda görüştüm ve bana iyi olduğunu söyledi." sözlerini dile getirdi.

"SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ"
İstanbul'da yaşadığını ancak yakınları ile sürekli iletişim halinde olduğunu da aktaran tecrübeli teknik adam, "İstanbul'da yaşıyorum, burada deprem pek hissedilmedi, hatta ilk korkunç olanı bile... Önümüzdeki birkaç saati telefonda geçireceğim, sürekli iletişim halindeyiz." dedi.

"TÜM İNSANLAR İÇİN ÜZÜLÜYORUM"
Deprem felaketinden etkilenen tüm insanlar için üzgün olduğunu da söyleyen Fatih Terim, "Maalesef hayat böyle, Akdeniz bölgesinde olaydan etkilenen tüm insanlar adına üzülüyorum. Maalesef bugün bu diğer kötü haber geldi." şeklinde konuştu.

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Fatih Terim depremi İtalyan basınına anlattı! "Birkaç saat önce kardeşimle konuştum"
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