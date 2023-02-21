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Giriş Tarihi: 21.2.2023 10:34

Kylian Mbappe rekor kırdı! 150 gole ulaşan en genç oyuncu oldu

Kylian Mbappe rekor kırdı! 150 gole ulaşan en genç oyuncu oldu

Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, Lille karşısında kaydettiği 2 golle Fransa Ligue 1'de 150 gole ulaşan en genç oyuncu unvanını elde etti.

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında liderlik koltuğunda oturan PSG, haftaya 5. sırada başlayan Lille'i konuk etti.

PSG'den Mbappe'nin 11 ve Neymar'ın 17, Lille'den ise Diakite'nin 24. dakikada fileleri havalandırdığı ilk yarı, 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Lille, David'in (penaltıdan) 58 ve Bamba'nın 69. dakikadaki golleriyle 3-2 öne geçti.

87. dakikada Mbappe ile skoru eşitleyen PSG, Messi'nin 90+5'inci dakikada kaydettiği golle de maçı kazandı.

Son şampiyon PSG, puanını 57'ye çıkararak liderliğini sürdürdü. Lille ise 41 puanda kaldı.

MBAPPE TARİHE GEÇTi
Karşılaşmayı 2 golle tamamlayan Kylian Mbappe ise lig tarihine geçti.

Yıldız oyuncu, Ligue 1'de 150 gole ulaşan en genç oyuncu oldu (24 yıl 2 ay). Mbappe'den önce rekoru 1959 yılında Just Fontaine kırmıştı.

Bu sezon Paris Saint Germain formasıyla 28 maçta süre alan Kylian Mbappe 27 gol ve 6 asist kaydetti.

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Kylian Mbappe rekor kırdı! 150 gole ulaşan en genç oyuncu oldu
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