Omar Colley'den transfer açıklaması! "Transfer heyecanını yaşayamadım"

Beşiktaş'ın Sampdoria'dan 2.3 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Omar Colley, ülkesi Gambiya'nın basınına transferiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE HALKININ ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞIYORUM"

Türkiye'deki deprem felaketi nedeniyle transfer heyecanını yaşayamadığını söyleyen 30 yaşındaki stoper, "Türkiye'ye geldiğimde taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyordum, ancak deprem felaketi nedeniyle bir anda her şey durdu. Türkiye halkının üzüntüsünü paylaşıyorum. Umarım futbol, insanların üzüntüsünü biraz da olsa unutturur" ifadelerini kullandı.

Javi Montero'yu kiralık olarak Hamburg'a gönderen Kara Kartal, sol stoper bölgesini Omar Colley'le takviye etti. 2018 yılında Belçika ekibi Genk'ten 9.2 milyon Euro karşılığında Sampdoria'ya transfer olan 30 yaşındaki Gambiyalı savunmacı, Kartal oldu. Stoper hattının her iki bölgesinde de görev yapabilen 1,91'lik futbolcu, hava toplarında da oldukça etkin bir isim olmasıyla biliniyor.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş, İtalyan ekibi Sampdoria forma giyen Omar Colley ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-Beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Omar Colley'in transferi konusunda 9 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2024-2025 sezonu sonuna kadar, oynadığı maç sayısı ve aldığı süreye bağlı koşul gerçekleştiği takdirde 2025-2026 sezonu sonuna kadar 1 yıl otomatik uzayacak şekilde oyuncu ve kulübü Sampdoria SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Sampdoria SPA Kulübü'ne net 2.300.000 Avro transfer bedeli ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.