Bir milat yaşadık. Şampiyonluk için endişelerin zirvede bulunduğu noktada, deprem felaketindekilere ulaşmak için enerjiler yoğunlaştı. Fenerbahçe de kulüp olarak ilk harekete geçenlerden oldu. Yöneticileri transfer yapmamakla eleştiren taraftarların, elleri-kolları dolu şekilde stada koşup, yardım tırlarını doldurduklarını da gördük. Büyük kulüplerin misyonları bir kez daha ortaya çıktı. Aslında ne kadar etkili ve hızlı şekilde koordine olan reflekslere sahip oldukları ortaya çıktı. İyi ki varlar, iyi ki taraftarlar böyle yüce gönüllü.



"Milat" dedik, çünkü öncü depremi hakemler sayesinde Fenerbahçe yaşadı. Ümraniye ve Adana Demirspor maçlarında, peş peşe "niyetlere" sahip düdükleri seyrettik. Yeni gündeme, mücadeleye girerken, aynı depremde olduğu gibi, geçmiş yaşananları da "ders" olarak hafızaya kazımak gerekiyor. İnsanların kayıplarını gördükçe, bu konuşmaların ne kadar boş olduğu da ortada. Ama inanın, her krizi fırsata çevirmeye maharetli, kendi çıkarlarını korumaya niyetli olanlar, bu süreci tahsis edilen "ayrıcalıklarını" örtbas etmek için kullanacaklardır.



TRANSFER-DİNAMİT



Ara transferlerde yaraların sarıldığı az görülür. Yine de eksiklerin peşine düşmek zorundadır kulüpler. Rakipleri ciddi paralar harcayıp, gövdeli isimleri kadrosuna kattı ama genç kontenjanından bir sol bek ile hamlesini kısıtlı tuttu F.Bahçe. Her problemin transferle çözüleceğine inanan taraftar bakışı ile kulüp yönettiğinizde, batarsınız. Futbolcu seçimleri konusunda eleştirebiliriz ama sınırlarını bildiği için Ali Koç'a bir şey diyemeyiz. Ama esas nokta denge. Jesus'un da hassas olduğunu öğrendik. Kadrosunun genişliğini, yabancı sayısındaki problemleri bilerek transfer planlamasında şu yorumu yapmış hoca; "İyi bir kadromuz var. Uyum içindeler, birbirlerini destekliyorlar. Sorun çıkaran karakter yok. Katkı yapalım derken, bunları kaybetmeyelim."



KAHRAMAN ARDA



Fenerbahçe'nin gencecik yıldızında gözümüz... Arda Güler, daha takımının devamlı oyuncusu olamadı ama çocukların kalbine–aklına yerleşti. Göçükten kurtarılan yavrumuzun, 17 yaşındaki Arda Güler'i kahramanı yapması önemli. Çünkü çocuklarımız gördü ki, kendilerinden olan biri de bayrağı taşıyabiliyor. Arda'da kendilerini buluyorlar ve ölümün kucağından kurtulduklarında bile umut olarak onu anıyorlar. Daha yetişkin olamadan omuzlarına gelen bu sorumluluk çok ağır. Arda Güler, artık iyi futbolcu değil, bir kahraman…