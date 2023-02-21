Trabzonspor-Basel maçının bilet gelirleri AFAD’a bağışlandı! 6.2 milyon TL...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oynanan ilk futbol müsabakası olan Trabzonspor-Basel karşılaşmasına bordo-mavililerin yaptığı çağrıyla diğer Türk takımlarının taraftarları da akın etmişti.

İstanbul'un üç büyük kulübünün talebiyle de tanesi 100 TL'den hatıra biletleri satışa sunulmuştu. Fırtına'nın 1-0 kazandığı UEFA Konferans Ligi playoff ilk maçının ardından, elde edilen gelir de belli oldu.

Trabzonspor, tribün ve hatıra bileti satışlarından elde ettiği 6 milyon 196 bin 574 TL + KDV'lik geliri, deprem bölgesinde kullanılması amacıyla Ziraat Bankası aracılığıyla AFAD'a bağışladı.

YAPILAN BAĞIŞTA ŞU AÇIKLAMALARA YER VERİLDİ:

"Toplamda elde edilen 6 milyon 196 bin 547 TL+KDV'lik bilet geliri, Ziraat Bankası aracılığıyla depremzede vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek adına AFAD'a aktarıldı. Bu vesileyle renk ayırt etmeksizin #HepBirlikte olduğumuzu bir kez daha gösterip biletlere ilgi gösteren tüm takımlarımızın taraftarlarına hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederiz."