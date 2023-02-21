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Giriş Tarihi: 21.2.2023 09:09

Trabzonspor-Basel maçının bilet gelirleri AFAD'a bağışlandı! 6.2 milyon TL...

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor-Basel maçının bilet gelirleri AFAD’a bağışlandı! 6.2 milyon TL...

UEFA Konferans Ligi'nde 16 Şubat Perşembe günü oynanan Trabzonspor-Basel maçının geliri AFAD'A bağışlandı. Bordo-mavililer, Basel maçından elde edilen 6.2 milyon TL'lik bilet gelirlerini, deprem bölgesinde kullanılması amacıyla AFAD’a gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oynanan ilk futbol müsabakası olan Trabzonspor-Basel karşılaşmasına bordo-mavililerin yaptığı çağrıyla diğer Türk takımlarının taraftarları da akın etmişti.

İstanbul'un üç büyük kulübünün talebiyle de tanesi 100 TL'den hatıra biletleri satışa sunulmuştu. Fırtına'nın 1-0 kazandığı UEFA Konferans Ligi playoff ilk maçının ardından, elde edilen gelir de belli oldu.

Trabzonspor, tribün ve hatıra bileti satışlarından elde ettiği 6 milyon 196 bin 574 TL + KDV'lik geliri, deprem bölgesinde kullanılması amacıyla Ziraat Bankası aracılığıyla AFAD'a bağışladı.

YAPILAN BAĞIŞTA ŞU AÇIKLAMALARA YER VERİLDİ:
"Toplamda elde edilen 6 milyon 196 bin 547 TL+KDV'lik bilet geliri, Ziraat Bankası aracılığıyla depremzede vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek adına AFAD'a aktarıldı. Bu vesileyle renk ayırt etmeksizin #HepBirlikte olduğumuzu bir kez daha gösterip biletlere ilgi gösteren tüm takımlarımızın taraftarlarına hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederiz."

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Trabzonspor-Basel maçının bilet gelirleri AFAD'a bağışlandı! 6.2 milyon TL...
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