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Giriş Tarihi: 21.2.2023 10:37 Son Güncelleme: 21.2.2023 10:48

Trabzonspor'da Marek Hamsik krizi! Futbolu bırakıyor mu?

Trabzonspor’da Marek Hamsik krizi! Futbolu bırakıyor mu?

UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Basel maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile Marek Hamsik, özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Slovak yıldızın gelecek planlaması ile ilgili gelişmeler konuşuldu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sahasında 1-0 mağlup ettiği İsviçre ekibi Basel ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Bordo-Mavililerde, hem bu maç hem de gelecek için durumu merak edilen isimlerden Marek Hamsik ile teknik direktör Abdullah Avcı arasında özel bir görüşme gerçekleşti.

MAREK HAMSIK PES ETMİYOR
Sezon sonunda Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Marek Hamsik'le, Abdullah Avcı özel bir görüşme gerçekleştirdi. Zirvede, Slovak yıldızın gelecek planlaması konuşulurken, 36 yaşındaki maestro vücudu izin verdiği sürece oynamak istediğini söyledi. Her fırsatta Marek Hamsik'i rol model olarak gösteren ve genç oyuncular için büyük bir örnek olduğunu belirten Avcı, futbolu bıraktıktan sonra Hamsik'i ekibinde görmeyi hedefliyor. Yıldız isim sezon sonuna doğru kesin kararını verecek.Tarihi şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Marek Hamsik, geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısındaki kusursuz performansının ardından sakatlıklarla boğuşmuştu. Son olarak 28 Ocak'ta yine kalf bölgesindeki sakatlığı nükseden 36 yaşındaki maestro, takımla çalışmalara başladı. Ülkesi Slovakya'ya gidip, kendi doktoruna da gözüken ve kendisine verilen özel programı harfiyen uygulayan Hamsik, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde en fazla vakit harcayan oyuncuların başında geliyor. Takım idmanlarının yanı sıra bireysel antrenörleriyle de çalışan tecrübeli isim, şok havuzuna girerek vücudunu dinlendiriyor.

AVCI ÇOK MEMNUN
Sezon sonunda Bordo-Mavili takımla kontratı bitecek olan Hamsik'le, teknik direktör Abdullah Avcı özel bir görüşme gerçekleştirdi. İkili arasındaki zirvede, Slovak yıldızın gelecek planlaması konuşuldu. Hamsik,vücudu izin verdiği sürece futbol oynamak istediğini belirtti. Abdullah Avcı ise her fırsatta rol model olarak gösterdiği ve profesyonelliğinden çok memnun olduğu Hamsik ile futbolu bıraktıktan sonra da devam etmek istediğini dile getirdi.

HER YERDE EFSANE...
Abdullah hoca, ilerleyen süreçte Marek Hamsik'i ekibine dahil etmeyi planlıyor. Yıldız isim ise futbolu bırakıp bırakmayacağına sezon sonuna doğru karar verecek ve buna göre yol haritasını çizecek. Slovakya Milli Takımı'nda en çok forma giyen isim olarak tarihe geçen Hamsik,12 yıl görev yaptığı Napoli'nin de en büyük efsanelerinden biri.

BASEL MAÇINA YETİŞEBİLİR
Sakatlığı nedeniyle ligde son 3 karşılaşmayı kaçıran Marek Hamsik'in, Basel ile perşembe günü deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer alma ihtimali bulunuyor. Slovak yıldız, kontrollü olarak takımla çalışmalara başlarken, detaylı testlerin ardından durumu netleşecek. Hamsik'in, 4 Mart'ta oynanacak Ümraniyespor mücadelesinde ise kesin olarak forma giyebileceği öğrenildi.

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Trabzonspor'da Marek Hamsik krizi! Futbolu bırakıyor mu?
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