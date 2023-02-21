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Giriş Tarihi: 21.2.2023 17:14

Vincent Aboubakar’dan depremzede Semih’e imzalı forma

İHA
Vincent Aboubakar’dan depremzede Semih’e imzalı forma

Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, deprem felaketinden etkilenen siyah-beyazlı taraftar Semih'in isteğini yerine getirerek kendisine imzalı forma gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden etkilenen çocuklar için spor camiasının destekleri sürüyor. Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar da afetzede siyah-beyazlı taraftar Semih'e imzalı forma gönderdi.

Kulübün sosyal medya hesabına açıklama yapan 31 yaşındaki oyuncu, "Herkesi çok fazla etkileyen çok zor zamanlardan geçiyoruz. Türk halkının dayanışmaya ve yardımlaşmaya ihtiyacı var. Bizde bu dayanışmanın ve yardımın bir parçası olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Depremden etkilenen Semih'e ve ailesine dualarımı iletiyorum. Umarım her şey onlar için iyi olur. Bu formayı da onun adına imzalıyorum" ifadelerini kullandı.

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Vincent Aboubakar’dan depremzede Semih’e imzalı forma
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