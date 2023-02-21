Vincenzo Montella'dan yardım çağrısı! "İnsanlar sokaklarda yardım edin"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, kendi ülkesinin basınına depremi ve sonrasında yaşananları aktardı.

Hatay'da 20 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen iki depremle ilgili konuşan Vincenzo Montella "Burada insanlar sokaklarda, zaten yaşanan büyük korkuya bir yenisi daha eklendi" dedi.

İtalyan teknik adam ayrıca "Adana'da yaşıyorum. Kendimi buradaki insanlara duygusal ve fiziksel olarak yakın hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İtalyan basını, Vincenzo Montella'nın depremzedeler için yaptığı yardımlardan bahsetti. Monetella ise İtalyan halkından Türkiye'deki depremzedelere yardım çağrısında bulundu.

Montella "İnsanların yardım edeceğine eminim. Bu yardımın ana amacı evsiz kalanlar için prefabrik ev yapmak olacak. Belediye bu konuyla ilgili bir yer belirledi ve oraya bu evlerden yapılacak" açıklamasını yaptı.