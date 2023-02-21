Volkan Demirel'den deprem açıklaması! "Ben iyiyim, lütfen binalardan uzak durun"

AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem çevre illerde de hissedildi. Hatay'da bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Deneyimli teknik adam yaptığı paylaşımda "Ben iyiyim, lütfen binalardan uzak durun" ifadelerini kullandı.

BÖLGENİN SESİ OLDU

42 yaşındaki teknik adam, 6 Şubat'ta gerçekleşen deprem felaketi sonrası sosyal medyadan bölgenin sesi olarak yardım talebinde bulunmuştu. Demirel, futbolcular ve ailelerinin İstanbul'a gelmesinde başrolü oynadı. Demirel daha sonra bölgedeki destek ve yardım çalışmaları adına Hatay'a dönmüştü. Hatayspor 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Süper Lig'den çekilmişti.

GÖKHAN ZAN: BİZ İYİYİZ

Hatay'da bulunan eski Galatasaraylı milli futbolcu Gökhan Zan da "Arkadaşlar biz iyiyiz. Ulaşmaya çalışan, arayan soran herkesten Allah razı olsun" paylaşımını yaptı.