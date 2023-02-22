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Giriş Tarihi: 22.2.2023 11:51

Altay'da Sefa imzayı attı

DHA
Altay’da Sefa imzayı attı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek stoper Sefa Özdemir'le mukavele yeniledi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek stoper Sefa Özdemir'le mukavele yeniledi. Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki savunmacıyla 3 yıllık yeni kontrat yaptığı öğrenildi. Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da profesyonel olan Sefa, 2020-2021 sezonunda transfer olduğu Altay'da oynamadan Şanlıurfaspor'a kiralandı.

O sezon Şanlıurfaspor'da 10 maçta görev alan defans oyuncusu geçen sezonu boşta geçirdi. Altay'ın Süper Lig'den düşmesinin ardından takıma dahil edilen Sefa, bu sezon ligde Tuzlaspor deplasmanında 13 dakika görev alırken, kupadaki Efeler 09 SFK karşılaşmasında 106 dakika sahada kaldı. Yönetim sözleşmesi süren isimlerle de mukavele uzatmak için görüşmeleri sürdürüyor.

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Altay'da Sefa imzayı attı
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