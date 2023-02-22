Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda rövanş heyecanı!

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak olan karşılaşmalar ve eşleşmelerde ilk maçlarda alınan skorlar şöyle;

20.45 Nantes (1) - (1) Juventus

20.45 Midtjylland (1) - (1) Sporting CP

20.45 Monaco (3) - (2) Leverkusen

20.45 PSV (0) - (3) Sevilla

23.00 Manchester United (2) - (2) Barcelona

23.00 Rennes (1) - (2) Shakhtar Donetsk

23.00 Union Berlin (0) - (0) Ajax

23.00 Roma (0) - (1) Salzburg

TRABZONSPOR AVANTAJINI KORUYUP TUR ATLAMAK İSTİYOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda yer alan Trabzonspor, ilk maçta İsviçre'nin Basel takımını sahasında 1-0 mağlup ederek avantajı eline geçirmişti. 65'inci dakikada Jens Stryger Larsen'in golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan bordo-mavili ekipte hedef, tur ile Trabzon'a dönmek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın oynanacak olan karşılaşmalar ve eşleşmelerde ilk maçlarda alınan skorlar şu şekilde;

20.45 CFR Cluj (0) - (1) Lazio

20.45 Dnipro-1 (0) - (1) AEK Larnaca

20.45 Partizan (1) - (0) Sheriff

20.45 Anderlecht (0) - (1) Ludogorets

23.00 Basel (0) - (1) Trabzonspor

23.00 Gent (0) - (1) Karabağ

23.00 Lech Poznan (0) - (0) Bodo/Glimt

23.00 Fiorentina (4) - (0) Braga

KURA ÇEKİMİ 24 ŞUBAT'TA

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 turu kura çekimi, 24 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde gerçekleştirilecek. Avrupa Ligi kura çekimi TSİ 14.00'te, Avrupa Konferans Ligi'nde ise TSİ 15.00'te başlayacak. Kura çekiminde gruplarını lider bitirip direkt olarak son 16 turuna kalan 8'er takım seri başı olacak. Son 16 turunda ilk maçlar, 9 Mart'ta, rövanş karşılaşmaları ise 16 Mart'ta oynanacak.