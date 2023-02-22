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Giriş Tarihi: 22.2.2023 10:05

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu yarın tamamlanacak

AA
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu yarın tamamlanacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş maçları yarın oynanacak maçlarla birlikte tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turuna yükselecek son 8 takım, yarınki maçların ardından belirlenecek.

Play-off turu rövanş karşılaşmalarının TSİ programı ve ilk maçların skorları şöyle:

20.45 Nantes (Fransa) - Juventus (İtalya) (1-1)

20.45 Midtjylland (Danimarka) - Sporting Lizbon (Portekiz) (1-1)

20.45 Monaco (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya) (3-2)

20.45 PSV (Hollanda) - Sevilla (İspanya) (0-3)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Barcelona (İspanya) (2-2)

23.00 Rennes (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-2)

23.00 Union Berlin (Almanya) - Ajax (Hollanda) (0-0)

23.00 Roma (İtalya) - Salzburg (Avusturya) (0-1)

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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu yarın tamamlanacak
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