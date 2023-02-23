Acun Ilıcalı, Dundalk’ı satın alıyor

İngiltere Championship'te Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, futbol dünyasında yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi planlıyor. Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Hull City'de forma giyen genç oyuncuların oynayarak gelişeceği bir kulüp satın alma niyetinde olduğunu belirtmişti. Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün ismi çıkan haberde öne sürüldü.

DUNDALK İDDİASI

İrlanda merkezli LMFM'in haberine göre Acun Ilıcalı, İrlanda kulübü Dundalk'ı satın almakla ilgileniyor. İrlanda Premier Ligi'nde yer alan Dundalk FC, 14 İrlanda Premier Lig şampiyonluğu, 12 İrlanda FAI kupası ve 7 İrlanda Lig Kupası bulunuyor ve İrlanda'nın en başarılı 2. kulübü konumunda yer alıyor. Dundalk FC, İrlanda Premier Ligi'nde yer alıyor. 14 İrlanda Premier Lig şampiyonluğu, 12 İrlanda FAI kupası ve 7 İrlanda Lig Kupası bulunan Dundalk FC, İrlanda'nın en başarılı ikinci kulübü konumunda...

2 MİLYON EURO PİYASA DEĞERİ VAR

Dundalk kulübü futbolcularının Transfermarkt'taki toplam piyasa değeri 2 milyon Euro. Hull City'yi yaklaşık 30 milyon Euro civarında bir bedelle alan Acun Ilıcalı'nın Dundalk FC'yi cüzi bir rakama bitirmesi bekleniyor. Hull City'deki genç futbolcuların oynayarak gelişim gösterecekleri bir kulüp satın almak istediğini belirten Acun Ilıcalı'nın Dundalk'ı bu yüzden istediği söyleniyor.