Arsen Zakharyan Galatasaray’a gelmekten neden vazgeçti? Gerçek ortaya çıktı

Galatasaray, Dinamo Moskova'da forma giyen Arsen Zakharyan ve kulübü ile anlaşma noktasına geldi. Herkes transferin bitmesini beklerken şok gelişmeler yaşandı. Genç yıldız, Galatasaray yönetimine haber göndererek transferden vazgeçtiğini söyledi.

İddialara göre; Türkiye'den bazı taraftarlar, Ermeni asıllı olduğundan dolayı Zakharyan'ın sosyal medya hesaplarıha tehdit ve hakaret dolu mesajlar gönderdi. Bu gelişme sonrası yıldız futbolcunun büyük üzüntü yaşadığı ve Galatasaray'a gelmektan vazgeçtiği öne sürülüyor. Ancak Galatasaray'ın ise Zakharyan'dan vazgeçmediği ve Başkanvekili Erden Timur'un 19 yaşındaki futbolcunun fikrini değiştirmek için hala büyük uğraş verdiği belirtiliyor.

TİMUR İKNAYA ÇALIŞIYOR

Erden Timur'in Zakharyan'a "Türkiye'de Ermeni vatandaşlarımızla ilgili bir problem yok. Burada çok mutlu olacaksın" dediği öğrenildi. Öte yandan Zakharyan'ın babası da dün yaptığı açıklamada, "Ailevi nedenlerden dolayı Türkiye'ye gitmeyeceğiz" ifadesini kullandı. (Takvim)