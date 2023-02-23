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Giriş Tarihi: 23.2.2023 11:42

Arsen Zakharyan Galatasaray'a gelmekten neden vazgeçti? Gerçek ortaya çıktı

Arsen Zakharyan Galatasaray’a gelmekten neden vazgeçti? Gerçek ortaya çıktı

Galatasaray'a gelmekten vazgeçen Arsen Zakharyan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı... Türkiye’den bazı taraftarların sosyal medyadan Ermeni asıllı olduğu için genç yıldıza tehdit ve hakaret mesajları attığı, Zakharyan’ın da bu nedenle İstanbul’a gelmekten vazgeçtiği belirtildi.

Galatasaray, Dinamo Moskova'da forma giyen Arsen Zakharyan ve kulübü ile anlaşma noktasına geldi. Herkes transferin bitmesini beklerken şok gelişmeler yaşandı. Genç yıldız, Galatasaray yönetimine haber göndererek transferden vazgeçtiğini söyledi.

İddialara göre; Türkiye'den bazı taraftarlar, Ermeni asıllı olduğundan dolayı Zakharyan'ın sosyal medya hesaplarıha tehdit ve hakaret dolu mesajlar gönderdi. Bu gelişme sonrası yıldız futbolcunun büyük üzüntü yaşadığı ve Galatasaray'a gelmektan vazgeçtiği öne sürülüyor. Ancak Galatasaray'ın ise Zakharyan'dan vazgeçmediği ve Başkanvekili Erden Timur'un 19 yaşındaki futbolcunun fikrini değiştirmek için hala büyük uğraş verdiği belirtiliyor.

TİMUR İKNAYA ÇALIŞIYOR
Erden Timur'in Zakharyan'a "Türkiye'de Ermeni vatandaşlarımızla ilgili bir problem yok. Burada çok mutlu olacaksın" dediği öğrenildi. Öte yandan Zakharyan'ın babası da dün yaptığı açıklamada, "Ailevi nedenlerden dolayı Türkiye'ye gitmeyeceğiz" ifadesini kullandı. (Takvim)

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Arsen Zakharyan Galatasaray'a gelmekten neden vazgeçti? Gerçek ortaya çıktı
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