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Giriş Tarihi: 23.2.2023 09:41 Son Güncelleme: 23.2.2023 09:55

Beşiktaş'ta Saiss için karar verildi

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ta Saiss için karar verildi

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in performansını beğenmediği ve oyununa uygun görmediği Romain Saiss, sezon sonu İngiltere'ye dönmenin yollarını arıyor. 32 yaşındaki stoperden, bonservis elde edilmesi şartıyla gidişine haziran ayı itibariyle onay verilecek.

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, sezon sonu takımdan ayrılacak. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ara transfer döneminin son gününde Nottingham Forest'a transfer olmayı istemiş ancak Beşiktaş 2.5 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti.

Siyah-Beyazlılar, ara dönemde Omar Colley'yi teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle kadrosuna kattı. Güneş'in performansını beğenmediği ve oyununa uygun görmediği Saiss de sezon sonu İngiltere'ye dönmenin yollarını arıyor. 32 yaşındaki stoperden, bonservis elde edilmesi şartıyla gidişine haziran ayı itibariyle onay verilecek.

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Beşiktaş'ta Saiss için karar verildi
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