Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, güç ve kuvvet çalıştı
Giriş Tarihi: 23.2.2023 13:57

Fenerbahçe, güç ve kuvvet çalıştı

Fenerbahçe, güç ve kuvvet çalıştı

Fenerbahçe, Konyaspor ile cumartesi günü oynayacağı Süper Lig 23'üncü hafta erteleme maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Konyaspor ile cumartesi günü oynayacağı Süper Lig 23'üncü hafta erteleme maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan güç ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertliler, koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Adıyaman'da yıkılan apartman ile ilgili şok gerçek! Müteahhidin ifadesi ve bilirkişi raporu kan dondurdu
11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
Türkiye'nin konuştuğu züccaciye mağazasından yeni görüntü! İşte deprem anı...
Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliği! İmzalar atıldı
İbrahim, kardeşlerini kurtarıp kahramanca hayata veda etti... "Cennette görüşelim olur mu?"
AK Parti'nin seçim beyannamesinde deprem revizyonu
Kalyon Holding 10 günde konteyner kent kurdu... Cemal Kalyoncu: Zor günleri beraberlikle aşacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Tanrım ne saflık
Karanlık yetmemiş
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, güç ve kuvvet çalıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA