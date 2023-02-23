İngiltere futbolunun efsanesi John Motson hayatını kaybetti! Futbolun sesi...

İngiltere futbolunun ve dünyaca ünlü FIFA oyun serisinin unutulmaz sesi İngiliz efsane John Motson, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İNGİLTERE FUTBOLU EFSANESİNİ KAYBETTİ

Yayıncılık kariyerinde yarım asırı geçen İngiliz efsane kariyeri boyunca; 10 Dünya Kupası, 29 FA Cup finali ve 200'den fazla maçı canlı anlattı.

Ailesinden yapılan açıklamada: "John Motson'ın bugün (Perşembe) uykusunda huzur içinde öldüğünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

JOHN MOTSON KİMDİR?

Dünyaca ünlü İngiliz futbol spikeri John Mothson, 77 yaşında hayatını kaybetti. 50 yıldan beri BBC'de görev alan ve 2 bin 500'e yakın maç ve diğer programlarda spikerlik yapan Mothson, İngiltere medyasının simge isimlerinden biri olmuştu.

Herkes tarafından bilinen takma adı "Motty" olan Mothson, 29 FA Cup finali, 10 Dünya Kupası ve 10 Avrupa Şampiyonası'nda maç anlattı.

2018'de Westbrom Albion ve Criystal Palace maçı öncesi ayakta alkışlandı. TalkSport'ta emekli oldu.

FIFA OYUNLARINDA DA SAHNE ALDI!

Mothson 1968'de BBC'ye başlamıştı. Mothson, FIFA'nın video oyunu olan FIFA 96 oyununda oyun için de spikerlik yaptı. 2006 yılında ise Dünya Kupası finalini sundu.

BBC genel direktörü Tim Davie, "John Motson, bir futbol neslinin sesiydi" dedi.

İNGİLTERE'DEN TAZİYE MESAJLARI

İngiltere futbolunun efsaneleri, Premier Lig ve spor yayıncılığının öncüleri; John Motson için taziye mesajlarını sosyal medya hesaplarından iletti.