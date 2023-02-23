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Giriş Tarihi: 23.2.2023 16:41

Napoli Kim Min-Jae için kararını verdi! Yeni sözleşme teklifi...

Napoli Kim Min-Jae için kararını verdi! Yeni sözleşme teklifi...

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli sezon başında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Güney Koreli stoper Kim Min-Jae için kararı verdi. Yıldız stoperi elinden kaçırmak istemeyen Napoli Başkanı Aurelio De Laurentis'in, Kim Min-Jae'nin maaşına zam yapıp serbest kalma maddesini 65 milyon euroya yükseltmek istediği yazıldı.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi kaybetmemek için harekete geçti.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de Kim Min-Jae için yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli, sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi elinden kaçırmamak için harekete geçti. Haberde; Kalidou Koulibaly'nin yerine alınan Kim'in beklentileri fazlasıyla aştığı ifade edilirken, 45 milyon euroluk serbest kalma maddesinin Manchester United gibi büyük kulüpler tarafından büyük fırsat olarak görüldüğü belirtildi.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ
Yıldız stoperi elinden kaçırmak istemeyen Napoli Başkanı Aurelio De Laurentis'in, Kim Min-Jae'nin maaşına zam yapıp serbest kalma maddesini 65 milyon euroya yükseltmek istediği yazıldı.

Bu sezon Napoli formasıyla 30 resmi maça çıkan Kim Min-Jae, bu maçlarda 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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Napoli Kim Min-Jae için kararını verdi! Yeni sözleşme teklifi...
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