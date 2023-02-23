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Giriş Tarihi: 23.2.2023 09:47 Son Güncelleme: 23.2.2023 09:51

Nuamah, Fenerbahçe'ye pahalı geldi

SPOR SERVİSİ
Nuamah, Fenerbahçe’ye pahalı geldi

Fenerbahçe yönetimi teknik direktör Jorge Jesus'un istediği Ernest Nuamah için Nordsjaelland'a 4 milyon Euro önerdi. Danimarka ekibi ise '7 milyon Euro isteriz' cevabını verdi. Bonservisi fazla bulan Sarı-Lacivertliler, rakamı düşürmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe yönetiminden skorer bir kanat oyuncusu isteğinde bulundu. Scout ekibi, Portekizli hocaya Nordsjaelland takımından 19 yaşındaki Ernest Nuamah'ı önerdi. İlk teması kuran Sarı-Lacivertliler, Danimarka kulübüne 4 milyon Euro önerirken, '7 milyon Euro isteriz' cevabıyla karşılaştı.

Bonservisi fazla bulan kurmaylar, rakamı düşürmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Nuamah, bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Oyuncu, transferi halinde yaşı dolayısıyla yabancı kontenjanına takılmayacak.

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Nuamah, Fenerbahçe'ye pahalı geldi
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