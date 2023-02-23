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Giriş Tarihi: 23.2.2023 13:04 Son Güncelleme: 23.2.2023 13:42

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan play-off yalanlaması! Ahmet Nur Çebi...

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan play-off yalanlaması! Ahmet Nur Çebi...

Son dakika haberi: Beşiktaş, yaptığı açıklama ile Ahmet Nur Çebi'nin play-off sistemini önerdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında play-off önerdiği iddiaları hakkında açıklamada bulundu. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu ifade edildi.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi önerisinde bulunduğu iddiasıyla yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin söz konusu toplantıda iddia edildiği gibi bir talebinin olmadığını belirtir, kamuoyundan masa başında kasıtlı olarak üretildiğine inandığımız hayal mahsulü haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."

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Son dakika haberi: Beşiktaş'tan play-off yalanlaması! Ahmet Nur Çebi...
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