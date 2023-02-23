Stefan Kuntz, Merih Demiral ile bir araya geldi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, mart ayında başlayacak olan 2024 Avrupa Şampiyonası eleme maçları öncesinde yurt dışındaki oyuncuların durumunu yakından takip ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İspanya'da Getafe forması giyen golcü futbolcu Enes Ünal ile bir araya gelen Kuntz, İtalya'ya geçerek Atalanta'da top koşturan Merih Demiral ile buluştu. Sosyal medya hesabından Merih ile bir fotoğrafını paylaşan tecrübeli çalıştırıcı, "Merih Demiral ile Atalanta'daki mevcut durumunu ve yaklaşmakta olan mart ayındaki 2024 Avrupa Şampiyonası eleme maçlarımızı konuşmak için bir araya geldik" notunu düştü.