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Giriş Tarihi: 23.2.2023 13:00

Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig’de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de erteleme Beşiktaş - Antalyaspor, Giresunspor - Kayserispor, Fenerbahçe - Konyaspor ve Ümraniyespor - Adana Demirspor maçlarının hakemleri açıklandı.

Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen 14'üncü hafta karşılaşması Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçının yanı sıra yaşanan deprem felaketinden dolayı ertelenen 23'üncü hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor ve Ümraniyespor - Adana Demirspor karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre müsabakalarda şu hakemler düdük çalacak;

25 Şubat Cumartesi

19.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Giresunspor - Kayserispor: Ali Şansalan

26 Şubat Pazar

16.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Abdülkadir Bitigen

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Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu
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