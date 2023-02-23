Zonguldak’ta cinayet! Sevgilisi sırtından bıçakladı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Kurt, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sevilay K. ile Güray Ç.'yi gözaltına alırken, olayda kullanılan bıçağa da el konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.