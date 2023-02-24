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Giriş Tarihi: 24.2.2023 12:42

Altay, Efe'yi satmak için aceleci değil

DHA
Altay, Efe’yi satmak için aceleci değil

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay, bu sezon vitrine çıkardığı genç yıldız adayı Efe Sarıkaya'yı değerinin altında satmamakta kararlı. U19 Milli Takımı'nda da görev yapan 17 yaşındaki savunmacıyla Süper Lig ve Avrupa kulüpleri ilgilenirken, siyah-beyazlıların Efe'nin transferinde aceleci olmadığı belirtildi.

İspanya ekibi Atletico Madrid ve 1'inci Lig'den Süper Lİg'e yükselme mücadelesi veren Eyüpspor'un yaptığı resmi teklifleri düşük bulan Altay, İngiliz temsilcisi Manchester City ile Beşiktaş'ın ilgilendiği Efe için 1 milyon Euro bonservis ücreti ve sonraki satıştan pay talep ediyor. Bu kulüplerle temaslarını sürdüren İzmir temsilcisi maddi kaynağa ihtiyaç duymasına rağmen pazarlıklarda taviz vermiyor.

BONUSLARLA RAKAM YÜKSELİYOR
Altay'a Efe için yapılan bonservis ücreti tekliflerinin 350-400 bin Euro civarında olduğu, sözleşmeye yazılacak ek bonuslarla rakamın 1.8 milyon Euro seviyesine kadar yükseldiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin bonus teklifleriyle tatmin olmadığı, bonservis ücretini düşürmek istemediği bildirildi. Kulübe gelen teklilerde bonuslarda futbolcunun transfer olacağı ligde ve Avrupa'da çıkacağı maç sayılarına göre rakamlar katlanıyor.

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Altay, Efe'yi satmak için aceleci değil
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