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Giriş Tarihi: 24.2.2023 10:03

Atiba Hutchinson'a Kanada'dan sürpriz teklif! Atletico Ottawa ...

Atiba Hutchinson’a Kanada’dan sürpriz teklif! Atletico Ottawa ...

Beşiktaş'ta sezon sonunda futbol kariyerini noktalaması beklenen 40 yaşındaki Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson'a sürpriz bir teklif geldi. İşte ayrıntılar...

Sezon sonunda futbola veda etmeye hazırlanan Beşiktaş'ın 40 yaşındaki oyuncusu Atiba Hutchinson'a, ülkesi Kanada'dan transfer teklifi geldi.

Kanada Ligi takımlarından Atletico Ottawa CEO'su Fernando Lopez, Atiba Hutchinson'a resmi bir davette bulundu.

Hutchinson, 2002'nin sonunda Toronto Lynx'ten ayrıldığından beri Kanada'da kulüp futbolu oynamadı. Atiba bu teklifi kabul ederse Kanada Premier Ligi'ne katılan en yüksek profilli futbolcu olacak.

40 yaşındaki deneyimli futbolcu, Beşiktaş'ta forma giydiği 333 karşılaşmada 26 gole imzasını atarken 37 de asist yapma başarısı gösterdi.

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Atiba Hutchinson'a Kanada'dan sürpriz teklif! Atletico Ottawa ...
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