Son dakika Galatasaray haberleri: Zaniolo gönülleri fethetti! Depremzedere yardım etti, anılarını yaşattı...

Galatasaray, İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile ara transfer döneminin en flaş hamlesini yaparken oyuncu yaptıklarıyla şimdiden taraftarın gönlüne girdi. Sarı-kırmızılı kulüp, yüzyılın felaketi nedeniyle 23 yaşındaki oyuncuyu sessiz sedasız açıklayıp 4.5 yıllık sözleşme yaptığını duyurdu. Daha attığı imza kurumayan Zaniolo, depremzedelere 1 milyon TL yardımda bulundu. Galatasaray'ın afet bölgesi için başlattığı kampanya çalışmasında aktif rol oynadı. Nef Stadyumu'na giderek kolilerin taşınmasına ve yerleştirilmesine destek verdi.

ÖZKAN'IN ANISINI YAŞATTI

Roma'da klasikleşen 22 numaralı forması yerine Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ın anısını yaşatmak için yaşı olan 17'yi tercih etti. Özkan, bu transferin gündemde olduğu günlerde Zaniolo'nun videosunu paylaşarak 'Erden (Timur) abi naptın sen!' notuyla yürekleri burkmuştu.