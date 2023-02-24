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Giriş Tarihi: 24.2.2023 08:42

Son dakika Galatasaray haberleri: Zaniolo gönülleri fethetti! Depremzedere yardım etti, anılarını yaşattı...

UĞUR ÇEM
Son dakika Galatasaray haberleri: Zaniolo gönülleri fethetti! Depremzedere yardım etti, anılarını yaşattı...

Son dakika Galatasaray haberleri: İmzası kurumadan bölgeye 1 milyon TL bağış yapan Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, yardım kampanyasında aktif rol oynadı. Afette yaşamını yitiren G.Saray taraftarı Muhammed Emin için yaşı olan 17 numaralı formayı seçti. Baba Özkan ile iletişime geçerek ailenin acısını paylaştı.

Galatasaray, İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile ara transfer döneminin en flaş hamlesini yaparken oyuncu yaptıklarıyla şimdiden taraftarın gönlüne girdi. Sarı-kırmızılı kulüp, yüzyılın felaketi nedeniyle 23 yaşındaki oyuncuyu sessiz sedasız açıklayıp 4.5 yıllık sözleşme yaptığını duyurdu. Daha attığı imza kurumayan Zaniolo, depremzedelere 1 milyon TL yardımda bulundu. Galatasaray'ın afet bölgesi için başlattığı kampanya çalışmasında aktif rol oynadı. Nef Stadyumu'na giderek kolilerin taşınmasına ve yerleştirilmesine destek verdi.

ÖZKAN'IN ANISINI YAŞATTI

Roma'da klasikleşen 22 numaralı forması yerine Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ın anısını yaşatmak için yaşı olan 17'yi tercih etti. Özkan, bu transferin gündemde olduğu günlerde Zaniolo'nun videosunu paylaşarak 'Erden (Timur) abi naptın sen!' notuyla yürekleri burkmuştu.

KALBİ GÜZEL ADAM ZANIOLO

Yıldız futbolcu, forma numarasını aldığı Muhammed Emin Özkan'ın ailesiyle iletişime geçti. Zaniolo, baba Doğan Özkan'ı Antalya'da misafir edip imzalı formasını hediye etti ve başsağlığı diledi. Galatasaray'ın yeni transferi, bu hareketleriyle taraftarların büyük sevgisini kazanırken futbolseverler, "Hem çok iyi futbolcu hem de kalbi güzel bir adam" diyerek oyuncuya övgü dolu sözler kullandı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Zaniolo gönülleri fethetti! Depremzedere yardım etti, anılarını yaşattı...
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