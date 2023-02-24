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Giriş Tarihi: 24.2.2023 21:01

TFF Tahkim Kurulu'ndan Jorge Jesus'a kötü haber! Verilen 1 maçlık ceza onandı...

AA
TFF Tahkim Kurulu’ndan Jorge Jesus’a kötü haber! Verilen 1 maçlık ceza onandı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a verdiği 1 maçlık cezayı onadı.

TFF Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a verdiği 1 maçlık cezayı onadı.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor karşılaşmasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK tarafından 1 maç men edilen Jesus'un cezası onandı.

Kurul, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira para cezasının da onandığını duyurdu.

Ayrıca, Galatasaray'a verilen 87 bin 500 lira para cezasının da onandığı açıklandı.

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TFF Tahkim Kurulu'ndan Jorge Jesus'a kötü haber! Verilen 1 maçlık ceza onandı...
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