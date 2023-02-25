Ali Koç: “Hedefimiz on binlerce ailenin barınma ihtiyacını karşılamak”

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, konteyner kent çalışması yaptıklarını söyledi. Ülker Stadı'nda oynanan ve 4-0 kazandıkları Arabam.com Konyaspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Koç, "Bugün öncelikle futbol ailesine, bize misafir olan kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Trabzonspor maçıyla başlayan, burada devam eden ve inşallah yarın Beşiktaş-Antalyaspor maçında tekrar hep beraber olacağız." ifadelerini kullandı.

Deprem felaketinin ardından herkesin elinden geleni yaptığını dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"İçimiz acıyor. Böyle bir acıyı Allah, hiçbir ülkeye göstermesin. Aynı zamanda gururluyuz; milletçe bıçak kemiğe dayandığı zaman, neler yapabileceğimizi, yaşamak, görmek, gurur duyacağımız bir unsur. Ben de umutlu olmak istiyorum. Bu kadar yaşanandan sonra inşallah ders alırız. Devletiyle, hükümetiyle, vatandaşıyla gelecek nesillere doğal afetlerde çok daha kendini iyi hazırlamış bir ülkeyi bırakmayı Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bu sefer de ders almazsak, dünyanın en güzel ülkesinin, genç nesillere geleceği daha güzel bırakmak için buradan ders almazsak hiçbir şeyden ders almayız. Onun için hem acılıyız hem gururluyuz hem de umutluyuz. Şu dönem açık ve net devletçe, milletçe el ele, omuz omuza olmamız gereken bir dönem. Hassasiyetin tavan yaptığı bir dönem."

"HEDEFİMİZ BARINMA İHTİYACINI KARŞILAMAK"

Ali Koç, barınma ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini belirtti.

Futbol camiasının 1 Mart'ta düzenleyeceği yardım kampanyasının önemine değinen Fenerbahçe Kulübü Başkanı, "Milyonlardan öte ifade edebilecek bir ayak izimiz var. Futbol ailesi olarak en büyük sorumluluğumuz; bu hassasiyetin, bu dayanışma ruhunun, birlik ve beraberliğin çok daha canlı kalmasında etkin olmak durumundayız. Bizler duygusal olarak acılar çekiyoruz, fiziken çok uzakta olduğumuz için bir de günlük hayatlarımız var. Maçlar başladı, okullar başladı ama unutamayız. Bu hassasiyeti taze tutmak hepimizin görevi." değerlendirmesinde bulundu.

Deprem bölgesine desteğin önemli olduğunu vurgulayan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"1 Mart gecesi, yayıncı kuruluş önderliğinde Türkiye Futbol Federasyonu organizasyonluğunda bütün futbol paydaşlarının katılacağı bir gece düzenleyeceğiz. Hedefimiz on binlerce ailenin barınma ihtiyacını karşılamak. Şu an barınma ne büyük aciliyet. Bir kişinin bile barınma ihtiyacına çare olabilirsek ben onu kutsal bir görev olarak görüyorum. Futbol ailesi olarak dayanışma ortamında bir konteyner kent için çalışma yaptık. 1 Mart'tan itibaren haziran ayına kadar devam edecek. Büyük bir hedefimiz var; olacağına da canıgönülden inanıyorum. Bu bağlamda tüm taraftarların, taraftar derneklerinin, yurt içi-yurt dışı kulüplerin, futbolcuların, süper star futbolcuların bu kampanyaya destek olacağını ümit ediyorum. Buradan tüm vatanseverlere, lütfen hepimizin çorbada tuzu olsun. Devlet, millet el ele bu yaraları saracağız. Birlik ve beraberlik diliyorum."