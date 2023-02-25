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Giriş Tarihi: 25.2.2023 09:23 Son Güncelleme: 25.2.2023 09:53

Avrupa'da son 16’nın profesörü Jorge Jesus

SPOR SERVİSİ
Avrupa’da son 16’nın profesörü Jorge Jesus

Avrupa kupalarında son 16 eşleşmelerinin beşinde de tur biletini rakibe bırakmayan Jorge Jesus, Sevilla’ya 2014 yılında ise Avrupa Ligi’nde finali kaybetti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, son 16 turlarındaki başarısı ile öne çıkıyor. Portekizli çalıştırıcı bu turda takımlarının başında 5 kez eşleşmeye çıkarken Marsilya, PSG, Bordeaux, Tottenham ve Plzen'i elemeyi başardı.

68 yaşındaki teknik adamın kariyerinde Avrupa kupası bulunmazken kazanmaya en çok yaklaştığında ise karşısında Sevilla vardı. 14 Mayıs 2014'te Benfica'nın başında Sevilla ile Avrupa Ligi finaline çıkan Jesus, takımının 4-2 yenilmesine engel olamamıştı.

TEK GALİBİYET SEVILLA'YA KARŞI
Kanarya'nın Avrupa arenasında şansı İspanyol takımlarına tutmuyor. Sarı-lacivertliler, Matadorlar'a karşı 9 maça çıkarken 8 yenilgi aldı. Tek galibiyet ise Şubat 2008'de Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla'ya karşı 3-2'lik skor oldu. Bu karşılaşmada F.Bahçe'nin golleri Kezman, Lugano ve Semih Şentürk'ten gelmişti.

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Avrupa'da son 16’nın profesörü Jorge Jesus
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