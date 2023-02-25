İyilik için omuz omuza

1 Mart’taki bağış kampanyası için çağrıda bulunan TFF Başkanı Büyükekşi, “Gelin birlikte Türkiye’nin tüm renklerini kırmızı-beyaz altında birleştirelim” dedi. A Spor da yardım kampanyasını naklen yayınlayacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TFF önderliğinde bir araya gelecek spor camiası 1 Mart'ta depremzedeler için ortak bağış kampanyası gerçekleştirecek. TFF Başkanı MehmetBüyükekşi; A Spor, beIN Sports, TRTSpor, Tivibu Spor ve TV 8,5'un ana paydaşı olduğu 'Omuz Omuza' kampanyası için şu çağrıyı yaptı: "Gelin birlikte; 1 Mart'ta futbolumuzun ve tüm Türkiye'nin bütün renklerini kırmızı beyaz altında buluşturalım. Futbolun iyileştirici gücü sayesinde yaralarımızı hep birlikte iyilik için omuz omuza vererek saralım."
ÜNLÜ YILDIZLARDAN ÖZEL VIDEO
20.00'de başlayıp 01.00'de bitecek yayında elde edilecek gelirler; depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak. Kampanyaya spor dünyasından geniş bir katılım olacak. Milli futbolcular, teknik direktörler, kulüp başkanları gecede hazır bulunacak. Dünyanın ünlü futbol yıldızları da videolu mesajlarıyla afetzedelere moral verecekler.