İyilik için omuz omuza

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TFF önderliğinde bir araya gelecek spor camiası 1 Mart'ta depremzedeler için ortak bağış kampanyası gerçekleştirecek.ve'un ana paydaşı olduğukampanyası için şu çağrıyı yaptı: "Gelin birlikte; 1 Mart'ta futbolumuzun ve tüm Türkiye'nin bütün renklerini kırmızı beyaz altında buluşturalım. Futbolun iyileştirici gücü sayesinde yaralarımızı hep birlikte iyilik için omuz omuza vererek saralım."20.00'de başlayıp 01.00'de bitecek yayında elde edilecek gelirler; depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak. Kampanyaya spor dünyasından geniş bir katılım olacak. Milli futbolcular, teknik direktörler, kulüp başkanları gecede hazır bulunacak. Dünyanın ünlü futbol yıldızları da videolu mesajlarıyla afetzedelere moral verecekler.