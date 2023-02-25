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Giriş Tarihi: 26.2.2023 00:13

Real Madrid ile Atletico Madrid yenişemedi

AA
Real Madrid ile Atletico Madrid yenişemedi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 64. dakikasında Atletico Madrid'de Angel Correa, ikili mücadelede rakibine attığı dirsek sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Atletico Madrid, 78. dakikada Antoine Griezmann'ın ortasında kafa vuruşuyla rakip ağları havalandıran Jose Maria Gimenez'in golüyle öne geçti: 0-1.

Real Madrid'in beraberlik golü ise 85. dakikada diğer bir defans oyuncusu Alvaro Rodriguez'in kafasından geldi.

İspanya ligindeki Madrid derbisinde 172. kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki rekabette 41. beraberlik geldi.

Derbilerde Real Madrid 91, Atletico Madrid de 40 maçı kazandı.

La Liga'da şampiyonluk yarışında yara alan Real Madrid 52 puanla 2. sırada bulunurken, Atletico Madrid 42 puanla 4'üncülükte yer alıyor.

Lider Barcelona, yarın deplasmanda Almeria'yı yenmesi halinde puanını 62'ye yükselterek en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki farkı 10'a çıkaracak.

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Real Madrid ile Atletico Madrid yenişemedi
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