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Giriş Tarihi: 25.2.2023 17:55 Son Güncelleme: 25.2.2023 19:27

Son dakika haberleri: Fenerbahçe erteleme maçında Konyaspor’u ağırlıyor! Zorlu maçta ilk gol geldi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe erteleme maçında Konyaspor’u ağırlıyor! Zorlu maçta ilk gol geldi...

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Arabam.com Konyaspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Zorlu karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Sarı-lacivertliler, ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çok tartışılan hakem kararlarının yaşandığı Adana Demirspor deplasmanında 2 puan kaybetmişti. Söz konusu puan kaybıyla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor.

CANLI | FENERBAHÇE 1-0 KONYASPOR

13' Enner Valencia (P)
22' Konyaspor'da Mame Diouf, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 45 puanla 2. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Fenerbahçe sezonun ilk yenilgisini yaşatmıştı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Zajc, Arao, İrfan, Rossi, King, Valencia

KONYASPOR: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Oğulcan, Michalak, Çekiçi, Diouf

JESUS, KULÜBEDE OLAMAYACAK

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, kulübedeki yerini alamayacak. Portekizli teknik adam, tartışmalı anların yaşandığı Adana Demirspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

68 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sebebiyle takımının başında olamayacak. Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapacak.

TEK EKSİK

Sarı-lacivertlilerde Adana Demirspor deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

SINIRDA 7 İSİM

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında mücadele edemeyecek.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe erteleme maçında Konyaspor’u ağırlıyor! Zorlu maçta ilk gol geldi...
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