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Giriş Tarihi: 25.2.2023 13:57

Victor Nelsson'dan ülkesinde dev yatırım

Victor Nelsson’dan ülkesinde dev yatırım

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Victor Nelsson, 7 Milyon Danimarka Kronu (18 Milyon 778 Bin TL) değerinde ülkesinden bir daire daha aldı.

Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, emlak sektörüne de adım attı. Yıldız oyuncu, ülkesi Danimarka'nın Frederiksberg kentinden 7 milyon krona (18 milyon 778 bin TL) bir daire satın aldı. 147 metre kare büyüklüğündeki daire, Nelsson'un ülkesindeki üçüncü evi oldu.

Danimarka basınında yer alan habere göre, 24 yaşındaki futbolcunun ülkesindeki 3 evinin toplam değeri 16 milyon 500 bin kron ve Nelsson, bir gün ülkesinde döndüğünde kız arkadaşı Sofie ile birlikte bu evlerde yaşayacak.

Galatasaray'da bu sezon 22 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçına çıkan Danimarkalı stoper, ligdeki tüm maçlarda 90 dakika sahada kalırken, kupadaki Keçiören karşılaşmasının ise 80. dakikasında oyundan alınmıştı. Nelsson, bu maçlarda 1 gol atıp, 1 de asist yaptı. (Sporx)

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Victor Nelsson'dan ülkesinde dev yatırım
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