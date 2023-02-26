Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaşlı taraftarlar sahayı oyuncakla kapladı! Depremzede çocuklar unutulmadı...
Giriş Tarihi: 26.2.2023 19:44 Son Güncelleme: 26.2.2023 19:48

Beşiktaşlı taraftarlar sahayı oyuncakla kapladı! Depremzede çocuklar unutulmadı...

DHA
Beşiktaşlı taraftarlar sahayı oyuncakla kapladı! Depremzede çocuklar unutulmadı...

Beşiktaş Kulübü ve taraftarları depremden etkilenen çocuklar için Antalyaspor maçı öncesinde ‘Bu oyuncak sana arkadaşım’ kampanyası başlatmıştı. Siyah-beyazlı taraflar, karşılaşmanın 4'üncü dakikasının 17'nci saniyesinde oyuncakları sahaya atarak, depremzede çocuklara anlamlı hediyeler gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinin ardından Süper Lig ekipleri, bölgelere yardım göndermek için çalışmalar başlatmıştı. Beşiktaş Kulübü de depremden etkilenen çocuklar için farklı bir organizasyon düzenlendi.

Kapalı Tribün'de yer alan büyük pelüş oyuncakların yanı sıra siyah-beyazlı taraftarlar da depremin meydana geldiği 04.17 saatini dikkate alarak maçın bu dakikasında ellerindeki oyuncuklar ve atkıları sahaya attı.

Toplanan oyuncaklar, Beşiktaş Kulübü aracılığıyla depremzede çocuklara ulaştırılacak.

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Beşiktaşlı taraftarlar sahayı oyuncakla kapladı! Depremzede çocuklar unutulmadı...
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