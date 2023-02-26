Beşiktaşlı taraftarlar sahayı oyuncakla kapladı! Depremzede çocuklar unutulmadı...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinin ardından Süper Lig ekipleri, bölgelere yardım göndermek için çalışmalar başlatmıştı. Beşiktaş Kulübü de depremden etkilenen çocuklar için farklı bir organizasyon düzenlendi.
Kapalı Tribün'de yer alan büyük pelüş oyuncakların yanı sıra siyah-beyazlı taraftarlar da depremin meydana geldiği 04.17 saatini dikkate alarak maçın bu dakikasında ellerindeki oyuncuklar ve atkıları sahaya attı.
Toplanan oyuncaklar, Beşiktaş Kulübü aracılığıyla depremzede çocuklara ulaştırılacak.