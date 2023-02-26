En baba golcü Mauro Icardi

Bu sezonun başında Paris Saint Germain'den kiralık olarak kadroya katılan Mauro Icardi, performansı ile G.Saray taraftarının da gönlünü fethetti. Arjantinli oyuncu, Süper Lig'de 12 maçta 9 gol atıp 6 defa da asist katkısı verirken maçların ardından da sık sık İtalya'ya giderek çocukları ile vakit geçiriyordu.

Ancak lige verilen arada sarı-kırmızılı takım, kamp için Antalya'ya gelince Icardi'nin de programı değişti. Çocuklarından ayrı kalmak istemeyen Tangocu, iki kızı Francesca İcardi Nara ve İsabella İcardi'yi de yanında götürdü.

MİLANO YOLCUSU

Bakıcıları ile beraber Antalya'ya gelen iki minik, babalarının antrenman ve maçları sırasında otelde vakit geçiriyor. Golcü oyuncu ise çalışma saatlerinin dışındaki dönemde hemen çocuklarının yanına koşuyor. Arjantinli yıldızın, lig maçlarının başlaması ile birlikte yeniden izin dönemleri için Milano-Paris yolculuklarına çıkacağı ancak bu dönemde çocuklarını yanında istediği öğrenildi.