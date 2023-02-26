Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Enner Valencia'nın tek rakibi Erling Haaland
Giriş Tarihi: 26.2.2023 12:33

Enner Valencia'nın tek rakibi Erling Haaland

Enner Valencia’nın tek rakibi Erling Haaland

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, bu sezon 22 gole ulaştı. Ekvadorlu oyuncu 5 büyük Avrupa liginde ve Süper Lig'de 20 ve üstü gol atan ikinci oyuncu oldu.

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia bu sezon adından sık bahsettiriyor. Tecrübeli yıldız kariyerinin en iyi dönemini Fenerbahçe'de geçiriyor. 33 yaşındaki oyuncu 19 Süper Lig maçında 22 gol atarken 4 de asist yaptı.

Deneyimli forvet, Fenerbahçe kariyerindeki gol sayısını 51'e yükseltti. Bununla birlikte Valencia, sarı-lacivertlilerin tarihindeki en golcü 10 isim arasına girdi. Valencia bu sezonki performansıyla Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 20 gol barajını aşan iki oyuncudan biri oldu.

İşte Avrupa'nın büyük liglerindeki gol krallığı yarışında zirvedeki isimler...

Premier Lig | Erling Haaland (Manchester City) - 27 gol
Süper Lig | Enner Valencia (Fenerbahçe) - 22 gol
Serie A | Osimhen (Napoli) - 19 gol
Ligue 1 | Kylian Mbappe (PSG) 15 gol
La Liga | Robert Lewandowski (Barcelona) - 15 gol
Bundesliga | Niclas Füllkrug (Werden Bremen) 14 gol

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! 6'lı koalisyondan kukla aday tarifi! Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Kanuni bir temele dayandıramayız ama...
Meral Akşener’in hakaretleri sonrası CHP'de flaş gelişme: Kılıçdaroğlu harekete geçti!
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Adayın adayının adayı madayı
CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede çocuğa travma yaşattılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Akşener masayı deviriyor
Bugünlerde aydınlanmacının romantiği de hiç çekilmiyor
Akşener’e şok suçlama
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
ARKADAŞINA GÖNDER
Enner Valencia'nın tek rakibi Erling Haaland
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA