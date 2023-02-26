Enner Valencia’nın tek rakibi Erling Haaland

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia bu sezon adından sık bahsettiriyor. Tecrübeli yıldız kariyerinin en iyi dönemini Fenerbahçe'de geçiriyor. 33 yaşındaki oyuncu 19 Süper Lig maçında 22 gol atarken 4 de asist yaptı.

Deneyimli forvet, Fenerbahçe kariyerindeki gol sayısını 51'e yükseltti. Bununla birlikte Valencia, sarı-lacivertlilerin tarihindeki en golcü 10 isim arasına girdi. Valencia bu sezonki performansıyla Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 20 gol barajını aşan iki oyuncudan biri oldu.



İşte Avrupa'nın büyük liglerindeki gol krallığı yarışında zirvedeki isimler...

Premier Lig | Erling Haaland (Manchester City) - 27 gol

Süper Lig | Enner Valencia (Fenerbahçe) - 22 gol

Serie A | Osimhen (Napoli) - 19 gol

Ligue 1 | Kylian Mbappe (PSG) 15 gol

La Liga | Robert Lewandowski (Barcelona) - 15 gol

Bundesliga | Niclas Füllkrug (Werden Bremen) 14 gol

