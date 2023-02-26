Futbolcular depremzede çocuklarla el ele! Seremoniye birlikte çıktılar

"TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR"

Maç öncesi AFAD Görevlileri de sahaya geldi ve taraftalardan alkış aldı. Taraftarlar AFAD Görevlileri sahaya çıktığında "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratı yaptı. Maçı takip eden AFAD Görevlileri sahada fotoğraf çektirdi. Futbolcular sahaya çıktıklarında taraftarlar sahaya depremzedeler için atkı, şapka, bere, peluş oyuncaklar ve kıyafetler attı. Beşiktaş Kabataş Vakfı Okulları Öğrencileri sahaya atılan malzemeleri, depremzedelere ulaştırılması için topladı ve Beşiktaş Spor Kulübü'ne teslim etti. Depremzede çocuklara İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 10 polis memuru ve bir komiser eşlik etti.