Futbolcular depremzede çocuklarla el ele! Seremoniye birlikte çıktılar

Spor Toto Süper Lig'in 23. Haftası'nda Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında depremzede çocukları futbolcularla birlikte seremoniye çıkaran İstanbul Emniyeti'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün depremzede çocuklara desteği, Vodafone Park Stadı'ndaki Beşiktaş-Antalyaspor erteleme maçında da devam etti. Sancaktepe Mahmut Celalettin Ökten KYK Yurdu'nda konaklayan depremzedelerin çocukları arasından seçilen 25 depremzede çocuk, Beşiktaş ve Antalyaspor futbolcularıyla birlikte el ele seremoniye çıktı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Spor Şube Müdürlüğü tarafından tribüne "Biz Birlikte Güçlüyüz" pankartı da asıldı.
Depremzede çocuklarla el ele… Seremoniye birlikte çıktılar | Video
"TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR"
Maç öncesi AFAD Görevlileri de sahaya geldi ve taraftalardan alkış aldı. Taraftarlar AFAD Görevlileri sahaya çıktığında "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratı yaptı. Maçı takip eden AFAD Görevlileri sahada fotoğraf çektirdi. Futbolcular sahaya çıktıklarında taraftarlar sahaya depremzedeler için atkı, şapka, bere, peluş oyuncaklar ve kıyafetler attı. Beşiktaş Kabataş Vakfı Okulları Öğrencileri sahaya atılan malzemeleri, depremzedelere ulaştırılması için topladı ve Beşiktaş Spor Kulübü'ne teslim etti. Depremzede çocuklara İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 10 polis memuru ve bir komiser eşlik etti.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı üzerine Baltalimanı Polisevi'ni depremzedelere tahsis etmiş, 130 depremzede Baltalimanı Polisevi'ne yerleştirilmişti.