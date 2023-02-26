Kayserispor tam yol

Deprem felaketi nedeniyle ertelenen diğer mücadelede, sarı-kırmızılı takım, Giresunspor’u deplasmanda yenerek 3’te 3 yaptı. Ev sahibi ekip ise galibiyet hasretini 7 maça çıkardı
Süper Lig'de ertelenen diğer maçta son sıralardan kurtulmak isteyen Giresunspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Sarıkırmızılılar,Karadeniz ekibiniCarlos Mane ve Thiam'ıngolleriyle 2-1 yenerek üstüste 3. maçını da kazandı.Bajic'in tek golüGiresunspor'a yetmezken galibiyet hasretini 7 maça çıkaran ev sahibi ekip kötü gidişatını sürdürdü. Karşılaşmadan önce saygı duruşunda bulunuldu. Giresun altyapısındayetişip sezon başındaKahramanmaraş İstiklalspor'atransfer olan ve depremdehayatını kaybeden SaruhanBolat'ın adı sahaya çıkacakilk 11'de anons edildi.