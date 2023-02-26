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Giriş Tarihi: 26.2.2023

Kayserispor tam yol

Kayserispor tam yol

Deprem felaketi nedeniyle ertelenen diğer mücadelede, sarı-kırmızılı takım, Giresunspor’u deplasmanda yenerek 3’te 3 yaptı. Ev sahibi ekip ise galibiyet hasretini 7 maça çıkardı

Süper Lig'de ertelenen diğer maçta son sıralardan kurtulmak isteyen Giresunspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Sarıkırmızılılar, Karadeniz ekibini Carlos Mane ve Thiam'ın golleriyle 2-1 yenerek üst üste 3. maçını da kazandı. Bajic'in tek golü Giresunspor'a yetmezken galibiyet hasretini 7 maça çıkaran ev sahibi ekip kötü gidişatını sürdürdü. Karşılaşmadan önce saygı duruşunda bulunuldu. Giresun altyapısında yetişip sezon başında Kahramanmaraş İstiklalspor'a transfer olan ve depremde hayatını kaybeden Saruhan Bolat'ın adı sahaya çıkacak ilk 11'de anons edildi.

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Kayserispor tam yol
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