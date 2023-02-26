Türkiye'de herkesin afete karşı birlikte hareket etmesinden gurur duyduğunu aktaran Norveçli oyuncu, şunları kaydetti:

"Futbolda rekabet olsa da herkes oradaki mağdur insanlara yardımcı olabilmek için ellerinden geleni ortaya koydu. Sadece Fenerbahçe taraftarları değil, diğer tüm taraftarlar aynı şekilde bu yardımı gösterdi. Umuyorum ki bu yardımlar kısa sürede oradaki ihtiyaç sahibi insanlara ulaşır ve depremi yaşayan bölge tekrardan ayağa kalkar. Normale dönmek bana göre o kadar kolay değil çünkü onların yaşamış oldukları şey bizim hayal ettiklerimizden daha acı, daha fazla. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü, camiası. Bizler de elimizden gelenin en iyisini gösterdik. Yardımcı olmaya çalıştık. Daha önce bu tarz birlikte olup hareket edebilen bir ülke görmedim. Türk insanının gönlünün ne kadar zengin olduğunu görmüş olduk."