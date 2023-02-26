Son dakika haberi: Beşiktaş erteleme maçında Antalyaspor’u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İlk olarak Taksim'deki terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenen müsabaka, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kez daha tehir edilmek zorunda kalınmıştı.