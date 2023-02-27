Beşiktaş’ta Ghezzal şoku! Sakatlığıyla ilgili son durum ne?

ŞENOL GÜNEŞ FATURAYI TAKIMA KESTİ

Bu arada Şenol Güneş 0-0 biten Antalya maçı sonrası takımını eleştirdi. Deneyimli hoca, "Kaybettiğimiz 2 puan. Kazanmamız gereken bir maçtı. Rakip kapanan bir takımdı ama tempolu oynayamayınca rakibin bu kapanmasını aşamadık. İlk yarıda pozisyon yoktu. İkinci yarı daha çok baskı yaptık ancak hızlı oynayan bir takım olmalıydık. Telaşımız ve oyun yapımız, kazanmaya yeterli olmalı" dedi. Ghezzal için "Sakatlığı bizi üzdü. Takım için lider bir oyuncu. Yerine görev yapan Dele'den verim alamadık. Aslında hiç verim alamadık" ifadelerini kullandı.