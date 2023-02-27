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Giriş Tarihi: 27.2.2023 08:10 Son Güncelleme: 27.2.2023 08:12

Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! Sakatlığıyla ilgili son durum ne?

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ta Ghezzal şoku! Sakatlığıyla ilgili son durum ne?

Beşiktaş'ta 11 maç aranın ardından takımla ilk 11'de sahaya çıkması beklenen Rachid Ghezzal ısınma hareketlerinin son bölümünde kasığında ağrı hissetti. Kontrolleri yapılan futbolcu riske edilmedi. Ghezzal'ın durumu kontroller sonrası belli olacak.

Rachid Ghezzal, Antalyaspor maçında sahaya Beşiktaş'ın kaptanı olarak çıkacaktı. Deneyimli oyuncu aylar sonra Vodafone Park'ta taraftarla buluşacak ve 11 maç aranın ardından ilk 11'de yer alacaktı ancak karşılaşma öncesinde ısınma hareketlerinin son bölümünde kasığında ağrı hissetti. Kontrolleri yapılan futbolcu riske edilmedi. Yerine ise Dele Alli ilk 11'de sahaya çıktı. Ghezzal'ın durumu kontroller sonrası belli olacak.

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Bu arada Şenol Güneş 0-0 biten Antalya maçı sonrası takımını eleştirdi. Deneyimli hoca, "Kaybettiğimiz 2 puan. Kazanmamız gereken bir maçtı. Rakip kapanan bir takımdı ama tempolu oynayamayınca rakibin bu kapanmasını aşamadık. İlk yarıda pozisyon yoktu. İkinci yarı daha çok baskı yaptık ancak hızlı oynayan bir takım olmalıydık. Telaşımız ve oyun yapımız, kazanmaya yeterli olmalı" dedi. Ghezzal için "Sakatlığı bizi üzdü. Takım için lider bir oyuncu. Yerine görev yapan Dele'den verim alamadık. Aslında hiç verim alamadık" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! Sakatlığıyla ilgili son durum ne?
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