Beşiktaş’ta tek teselli Semih Kılıçsoy

Beşiktaş'ın altyapısından gelen Semih Kılıçsoy, dün akşam ilk kez Süper Lig'de boy gösterdi. 58'de Muleka'nın yerine oyuna giren 17 yaşındaki genç santrfor, başarılı oyunu ile dikkat çekti. Semih'in, siyah-beyazlı takımın kazandığı penaltıda verdiği şık pas da büyük beğeni topladı.

SİVAS MAÇINDAN 7 İSİM DEĞİŞTİ

Bu arada teknik direktör Şenol Güneş, Sivasspor ile oynadıkları maçın 11'ine göre kadroda 7 değişiklik yaptı. Sivas deplasmanında kaybedilen 1-0'lık maçın kadrosundan Welinton Souza, Necip Uysal, N'Koudou ve Tayfur Bingöl teknik kararla, Amir Hadziahmetovic, Vincent Aboubakar, Alexandru Maxim, Omar Colley ve Onur Bulut ise yeni transfer oldukları için statü gereği forma giyemedi. Tayfur 46'da takıma dahil oldu. Arthur Masuaku da kart cezalısıydı. Antalyaspor'da ise 14 futbolcu statü, 1 isim de cezası nedeniyle oynayamadı.