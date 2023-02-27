‘Bu yapılanlar depremzedelere saygısızlık ve sorumsuzluktur’

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından önemli paylaşımlar yaptı. İşte o satırlar: "Türkiye'miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor müsabakası esnasında tribünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur. Milliyetçi Hareket Partisi, depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır. Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir."MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından Kayserispor, Konyaspor ve Alanyaspor kulüplerinden mesajlar geldi. Sarı-kırmızılılar, "Kayserispor sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı. Ardından Konyaspor ve Alanyaspor'dan da "Devletimizin yanındayız" açıklamaları gelirken, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da sosyal medya hesabından "Gün birlik olma günü. Bu vatan hepimizin" mesajını attı.