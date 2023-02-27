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Giriş Tarihi: 27.2.2023

Dünyada eşi benzeri yok!

UĞUR ÇEM
Dünyada eşi benzeri yok!

F.Bahçe’nin Ekvadorlu yıldızı, 49 lig arasında; 22 gollük performansıyla 30 yaş üstü futbolcular içerisinde zirvede yer aldı. ‘Superman’ lakaplı oyuncunun kaleye vurduğu her iki şutun biri ağlara gitti

Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki futbolcusu Enner Valencia, sözleşmesinin son yılında kariyerinin ikinci baharını yaşıyor. Bu sezon birçok rekorun altına imza atan ve unutulmaz bir dönem geçiren yıldız santrfor, attığı ilk iki golle 4-0'lık Konyaspor galibiyetinin ateşini yakarken, sarı-lacivertlilerin kulüp tarihinin en golcüleri listesinde 10. basamağa (51 gol) yerleşti.

EN YAKIN RAKİBİ LABA
Süper Lig krallık yarışında 22 gole ulaşarak zirveyi tek başına domine eden Valencia, dünyadaki tüm 1. ligler arasında da zirveyi kimseye bırakmadı.Valencia, 49 ligin baz alındığı araştırmada; 19 karşılaşmada attığı 22 golle 30 yaş üstü futbolcular arasında 1 numarada yer aldı. Fenerbahçeli santrfor; BAE ekibi Al-Ain'den Kodjo Laba (20 gol), Meksika Clausura ekibi Club America'dan Henry Martin (19), Endonezya takımı PERSİB'ten David da Silva (18) ve Barcelona'nın yıldızı Lewandowski'yi (15) geçerek meslektaşlarının önünde yer aldı.

VALENCİA ATINCA YENİLMİYORLAR
Fenerbahçe, Enner Valencia'nın bu sezon ligde gol attığı maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu. 33 yaşındaki Ekvadorlu forvet, sarılacivertlilerle Süper Lig'de 12 karşılaşmada gol sevinci yaşarken, Fenerbahçe bu müsabakalarda bir tek Giresunspor'a yenildi. Kanarya, Valencia'nın fileleri havalandırdığı diğer 11 maçta ise 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

BOŞUNA VURMUYOR!
Ekvadorlu futbolcu, şut ve isabet değerinde de rakip tanımıyor. Valencia, 62 kez kaleyi yoklarken 30'unda hedefi tutturup yüzde 48.4 oran yakalamayı başardı. Böylelikle Valencia'nın neredeyse her 2 şutunun biri golle sonuçlanıyor.

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Bu sezon 22 kez fileleri sarsan Valencia, 21. yüzyılda bir sezonda F.Bahçe formasıyla ligde 20 gol barajını aşan 3 oyuncudan (Hooijdonk (24) ve Alex (24/28)) biri oldu.

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Gollerinin 8'ini penaltıdan kaydeden Ekvadorlu yıldız, 14'ünü oyunun normal akışında ağlara yolladı.

1 YILLIK TEKLİF GÜNCELLENECEK
F.Bahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Valencia'ya sarı-lacivertliler yeni teklif hazırlığında. Kanarya, 1 yıllık öneriyi 1+1 sezon olarak güncelleyecek
Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda bitecek Enner Valencia'yı kadroda tutmak istiyor. Olağanüstü performans gösteren Ekvadorlu forvete sarı-lacivertliler, 1 yıllık bir teklif götürmüştü. Ancak gollere devam eden 33 yaşındaki oyuncunun, bu istatistikleri yönetimi harekete geçirdi. Masada bulunan bu teklif güncellenip, 1+1 yıl olarak tekrardan sunulacak. Bu şekilde gerçekleştiği takdirde belli bir maç sayısına göre +1 yıl opsiyon devreye girip sözleşme otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak. Bilindiği üzere Brezilya basını, İnternacional kulübünün Valencia ile prensip anlaşmasına vardığını iddia etmişti. SAMET YÜKSEL

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