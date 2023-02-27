Dünyada eşi benzeri yok!

Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki futbolcusu Enner Valencia, sözleşmesinin son yılında kariyerinin ikinci baharını yaşıyorsarı-lacivertlilerin kulüp tarihinin en golcüleri listesinde 10. basamağa (51 gol) yerleşti.Süper Lig krallık yarışında 22 gole ulaşarak zirveyi tek başına domine eden Valencia, dünyadaki tüm 1. ligler arasında da zirveyi kimseye bırakmadı.Valencia, 49 ligin baz alındığı araştırmada; 19 karşılaşmada attığı 22 golle 30 yaş üstü futbolcular arasında 1 numarada yer aldı. Fenerbahçeli santrfor;Fenerbahçe, Enner Valencia'nın bu sezon ligde gol attığı maçlarda33 yaşındaki Ekvadorlu forvet, sarılacivertlilerle Süper Lig'de 12 karşılaşmada gol sevinci yaşarken, Fenerbahçe bu müsabakalardaKanarya, Valencia'nın fileleri havalandırdığı diğer 11 maçta ise 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.Ekvadorlu futbolcu, şut ve isabet değerinde de rakip tanımıyor. Valencia, 62 kez kaleyi yoklarken 30'unda hedefi tutturup yüzde 48.4 oran yakalamayı başardı. Böylelikle Valencia'nın neredeyse her 2 şutunun biri golle sonuçlanıyor.Bu sezon 22 kez fileleri sarsan Valencia, 21. yüzyılda bir sezonda F.Bahçe formasıyla ligde 20 gol barajını aşan 3 oyuncudan (Hooijdonk (24) ve Alex (24/28)) biri oldu.Gollerinin 8'ini penaltıdan kaydeden Ekvadorlu yıldız, 14'ünü oyunun normal akışında ağlara yolladı.F.Bahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Valencia'ya sarı-lacivertliler yeni teklif hazırlığında. Kanarya, 1 yıllık öneriyi 1+1 sezon olarak güncelleyecekFenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda bitecek Enner Valencia'yı kadroda tutmak istiyor. Olağanüstü performans gösteren Ekvadorlu forvete sarı-lacivertliler, 1 yıllık bir teklif götürmüştü. Ancak gollere devam edenMasada bulunan bu teklif güncellenip, 1+1 yıl olarak tekrardan sunulacak. Bu şekilde gerçekleştiği takdirde belli bir maç sayısına göre +1 yıl opsiyon devreye girip sözleşme otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak. Bilindiği üzere Brezilya basını, İnternacional kulübünün Valencia ile prensip anlaşmasına vardığını iddia etmişti.SAMET YÜKSEL