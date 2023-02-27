Fatura takıma

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş takımını eleştirdi. Deneyimli hoca, "Kaybettiğimiz 2 puan. Kazanmamız gereken bir maçtı. Rakip kapanan bir takımdı ama tempolu oynayamayınca rakibin bu kapanmasını aşamadık. İlk yarıda pozisyon yoktu. İkinci yarı daha çok baskı yaptık ancak hızlı oynayan bir takım olmalıydık." dedi. Ghezzal için "Sakatlığı bizi üzdü. Takım için lider bir oyuncu. Yerine görev yapan Dele'den verim alamadık." ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Sivasspor ile oynadıkları maçın 11'ine göre kadroda 7 değişiklik yaptı. Sivas deplasmanında kaybedilen 1-0'lık maçın kadrosundan Welinton Souza, Necip Uysal, N'Koudou ve Tayfur Bingöl teknik kararla, Amir Hadziahmetovic, Vincent Aboubakar, Alexandru Maxim, Omar Colley ve Onur Bulut ise yeni transfer oldukları için statü gereği forma giyemedi. Tayfur 46'da takıma dahil oldu. Arthur Masuaku da kart cezalısıydı. Antalyaspor'da ise 14 futbolcu statü, 1 isim de cezası nedeniyle oynayamadı.Rachid Ghezzal, Antalyaspor maçında sahaya Beşiktaş'ın kaptanı olarak çıkacaktı. Deneyimli oyuncu aylar sonra Vodafone Park'ta taraftarla buluşacak ve 11 maç aranın ardından ilk 11'de yer alacaktı ancak karşılaşma öncesinde ısınma hareketlerinin son bölümünde kasığında ağrı hissetti. Kontrolleri yapılan futbolcu riske edilmedi. Yerine ise Dele Alli ilk 11'de sahaya çıktı. Ghezzal'ındurumu kontroller sonrası belli olacak.Beşiktaş'ın altyapısından gelen Semih Kılıçsoy, dün akşam ilk kez Süper Lig'de boy gösterdi. 58'de Muleka'nın yerine oyuna giren 17 yaşındaki genç santrfor, başarılı oyunu ile dikkat çekti. Semih'in, siyah-beyazlı takımın kazandığı penaltıda verdiği şık pas da büyük beğeni topladı.