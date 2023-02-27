Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatura takıma
Giriş Tarihi: 27.2.2023

Fatura takıma

Fatura takıma

Şenol Güneş, “Antalyaspor kapanan bir takımdı ama tempolu oynayamayınca bunu aşamadık. Hiçbir futbolcumuzdan verim alamadık” diyerek faturayı talebelerine kesti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş takımını eleştirdi. Deneyimli hoca, "Kaybettiğimiz 2 puan. Kazanmamız gereken bir maçtı. Rakip kapanan bir takımdı ama tempolu oynayamayınca rakibin bu kapanmasını aşamadık. İlk yarıda pozisyon yoktu. İkinci yarı daha çok baskı yaptık ancak hızlı oynayan bir takım olmalıydık. Telaşımız ve oyun yapımız, kazanmaya yeterli olmalı" dedi. Ghezzal için "Sakatlığı bizi üzdü. Takım için lider bir oyuncu. Yerine görev yapan Dele'den verim alamadık. Aslında hiç verim alamadık" ifadelerini kullandı.

SİVAS'IN 7'Sİ DEĞİŞTİ
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Sivasspor ile oynadıkları maçın 11'ine göre kadroda 7 değişiklik yaptı. Sivas deplasmanında kaybedilen 1-0'lık maçın kadrosundan Welinton Souza, Necip Uysal, N'Koudou ve Tayfur Bingöl teknik kararla, Amir Hadziahmetovic, Vincent Aboubakar, Alexandru Maxim, Omar Colley ve Onur Bulut ise yeni transfer oldukları için statü gereği forma giyemedi. Tayfur 46'da takıma dahil oldu. Arthur Masuaku da kart cezalısıydı. Antalyaspor'da ise 14 futbolcu statü, 1 isim de cezası nedeniyle oynayamadı.

SON DAKİKADA GHEZZAL ŞOKU
Rachid Ghezzal, Antalyaspor maçında sahaya Beşiktaş'ın kaptanı olarak çıkacaktı. Deneyimli oyuncu aylar sonra Vodafone Park'ta taraftarla buluşacak ve 11 maç aranın ardından ilk 11'de yer alacaktı ancak karşılaşma öncesinde ısınma hareketlerinin son bölümünde kasığında ağrı hissetti. Kontrolleri yapılan futbolcu riske edilmedi. Yerine ise Dele Alli ilk 11'de sahaya çıktı. Ghezzal'ındurumu kontroller sonrası belli olacak.

TEK TESELLİ 17'LİK SEMİH
Beşiktaş'ın altyapısından gelen Semih Kılıçsoy, dün akşam ilk kez Süper Lig'de boy gösterdi. 58'de Muleka'nın yerine oyuna giren 17 yaşındaki genç santrfor, başarılı oyunu ile dikkat çekti. Semih'in, siyah-beyazlı takımın kazandığı penaltıda verdiği şık pas da büyük beğeni topladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MHP lideri Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden istifa etti: Şehitlerimize ve mileltimize büyük saygısızlık
SON DAKİKA | AFAD Başkanı açıkladı: Depremlerde can kaybı yükseldi
Fatih Portakal'dan provokatif 'kan' paylaşımı! Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan tepki
CHP'den altılı koalisyonu karıştıracak hamle! Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildi: Bir isim üzerinde anlaştık
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
1909'da ABD Kansas'ta bulunan Ulysses kasabasının halkı, evlerini, iş yerlerini ve kişisel eşyalarını da alarak tüm kasabayı neden yaklaşık 5 KM batıya taşımıştır?
Son dakika: Adana'da okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu
Son dakika haberleri: Beşiktaş evinde Antalyaspor’a diş geçiremedi! Erteleme maçı golsüz sona erdi…
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Adayın adayının adayı madayı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatura takıma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA