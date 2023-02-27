Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenebahçe'den şampiyonluk için dev transfer hamlesi! Yannick Carrasco...
Giriş Tarihi: 27.2.2023 10:52

Fenebahçe'den şampiyonluk için dev transfer hamlesi! Yannick Carrasco...

Fenebahçe’den şampiyonluk için dev transfer hamlesi! Yannick Carrasco...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı lacivertliler, ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala dev bir hamle için harekete geçti. Kanarya, İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid forması giyen yıldız futbolcu için devreye girdi. Transfere Jorge Jesus da onay verdi. İşte o isim ve ayrıntılar...

Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekizli hocanın özellikle hücum hattına transfer istediği biliniyordu.

Bu bölge için transfer görüşmelerini sürdüren Kanarya'nın gündemine flaş bir isim geldi.Transfere Jorge Jesus'un da onay verdiği belirtildi.

İşte sarı lacivertlilerin transfer gündemine aldığı o isim...

F.BAHÇE'DEN CARRASCO BOMBASI!
Fenerbahçe, İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Yannick Carrasco'yu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Belçikalı yıldızın sarı lacivertlilere teklif edildiği ve resmi girişimlerin başladığı iddia edildi. Teknik Direktör Jorge Jesus'un da transfere çok sıcak yaklaştığı öne sürüldü.

29 yaşındaki kanat oyuncusunun, Fenerbahçe'nin eksik noktasını tamamlayacağı ve şampiyonluk yarışında kadroya önemli bir kalite katacağı görüşü hakim.

Atletico'nun da Carrasco'yu kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı bildirildi. İspanyol ekibi şu ana kadar Carrasco'dan faydalansa da sezon sonunda Belçikalı futbolcuyu elden çıkarmayı planladığı için şimdiden transfere onay vereceği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin kiralamayı planladığı yıldız oyuncunun sözleşmesine satın alma opsiyonu da koyulması bekleniyor. Bu rakamın ise 6-7 milyon Euro seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.

Transferin kısa süre içinde netliğe kavuşacağı ve 5 Mart'a kadar imzaların atılacağı öne sürüldü. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan Carrasco'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Yannick Carrasco bu sezon Atletico Madrid'de 30 karşılaşmada görev aldı. Başarılı oyuncu 30 maçta 4 gol attı. Ayrıca 2 de asist yaptı.

1.81 boyundaki futbolcu kariyerinde Genk, Monaco, DL Yifang ve DL Pro gibi takımlarda da forma giydi. Atletico Madrid, Belçikalı kanat oyuncusu için 2020 yılında DL Pro'ya 27 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Carrasco ülke milli takımında da 62 kez sahne aldı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 8 gol attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MHP lideri Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden istifa etti: Şehitlerimize ve mileltimize büyük saygısızlık
SON DAKİKA: CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş altın makas ile açmıştı! 68 kişiye mezar oldu...
Fatih Portakal'dan provokatif 'kan' paylaşımı! Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan tepki
SON DAKİKA | AFAD Başkanı açıkladı: Depremlerde can kaybı yükseldi
Yardıma koştu, işsiz kaldı! "Eşim duymasın diye her sabah işe gider gibi çıkıyorum"
CHP'den altılı koalisyonu karıştıracak hamle! Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildi: Bir isim üzerinde anlaştık
Tribünlere kadar düştüler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Masa da masaymış haa
Erdoğan müjdeyi verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenebahçe'den şampiyonluk için dev transfer hamlesi! Yannick Carrasco...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA