Fenebahçe’den şampiyonluk için dev transfer hamlesi! Yannick Carrasco...

Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekizli hocanın özellikle hücum hattına transfer istediği biliniyordu.

Bu bölge için transfer görüşmelerini sürdüren Kanarya'nın gündemine flaş bir isim geldi.Transfere Jorge Jesus'un da onay verdiği belirtildi.

İşte sarı lacivertlilerin transfer gündemine aldığı o isim...

F.BAHÇE'DEN CARRASCO BOMBASI!

Fenerbahçe, İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Yannick Carrasco'yu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Belçikalı yıldızın sarı lacivertlilere teklif edildiği ve resmi girişimlerin başladığı iddia edildi. Teknik Direktör Jorge Jesus'un da transfere çok sıcak yaklaştığı öne sürüldü.

29 yaşındaki kanat oyuncusunun, Fenerbahçe'nin eksik noktasını tamamlayacağı ve şampiyonluk yarışında kadroya önemli bir kalite katacağı görüşü hakim.

Atletico'nun da Carrasco'yu kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı bildirildi. İspanyol ekibi şu ana kadar Carrasco'dan faydalansa da sezon sonunda Belçikalı futbolcuyu elden çıkarmayı planladığı için şimdiden transfere onay vereceği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin kiralamayı planladığı yıldız oyuncunun sözleşmesine satın alma opsiyonu da koyulması bekleniyor. Bu rakamın ise 6-7 milyon Euro seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.

Transferin kısa süre içinde netliğe kavuşacağı ve 5 Mart'a kadar imzaların atılacağı öne sürüldü. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan Carrasco'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Yannick Carrasco bu sezon Atletico Madrid'de 30 karşılaşmada görev aldı. Başarılı oyuncu 30 maçta 4 gol attı. Ayrıca 2 de asist yaptı.

1.81 boyundaki futbolcu kariyerinde Genk, Monaco, DL Yifang ve DL Pro gibi takımlarda da forma giydi. Atletico Madrid, Belçikalı kanat oyuncusu için 2020 yılında DL Pro'ya 27 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Carrasco ülke milli takımında da 62 kez sahne aldı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 8 gol attı.